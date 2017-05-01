1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü kapsamında araç ve yaya trafiğine kapatılan Taksim Meydanı, polis ve güvercinlere kaldı.



1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü kapsamında Taksim meydanı sabah saatlerinde araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Polis ekipleri, sabah saatlerinden itibaren trafiğe kapatılan meydan ve çevresinde alınan önlemleri arttırdı. Ekipler bariyerlerle kapatılan anıt çevresinde çember halinde nöbet tuttu. Yaya geçişlerine izin verilmeyen Taksim Meydanı böylelikle polis ve güvercinlere kaldı. - İSTANBUL