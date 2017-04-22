-Taksim Meydanı'nda laleler koruma altında

Lalelerin tahrip edilmemesi için özel güvenlik görevlileri alanda nöbet tuttu

Taksim Meydanı'nda renk cümbüşü



İSTANBUL - 12'nci İstanbul Lale Festivali kapsamında Taksim Meydanı'na getirilen rengarenk lalelerin tahrip edilmemesi için özel güvenlik görevlileri nöbet tuttu.

Baharın gelişiyle İstanbul'un dört bir yanı lalelerle süslenirken, yerli ve yabancı turistlerin ziyaretçi akınına uğrayan Taksim Meydanı da rengarenk lalelerle süslendi. Hafta başında getirilen ve turistlerin ilgi odağı olan laleler, bazı vatandaşlar tarafından tahrip edildiği ve koparıldığı gerekçesiyle Beyoğlu Belediyesi tarafından özel güvenlik ekipleri tarafından koruma altına alındı. Ziyaretçilerin lalelerin üzerine basarak ya da yatarak fotoğraf çekilmesini önlemek amacıyla yapılan önlemlerle Taksim Meydanı'ndaki görselliğin korunması amaçlanıyor.

Bu yıl 12'ncisi düzenlenen İstanbul Lale Festivali kapsamında Taksim Meydanı'na 143 bin lalenin dikildiği öğrenildi. Öte yandan yerli ve yabancı turistler Taksim Meydanı'ndaki laleleri fotoğraflamak için birbiriyle yarıştı. Bazı turistler ailecek lalelerin önünde fotoğraf çektirirken bazıları da renk cümbüşünün ahengine kapılarak öz çekim yaptı.

(UK-HB-