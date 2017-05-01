Taksim Meydanı'nda Izinsiz Gösteri Yapan 13 Kişi Gözaltına Alındı
Taksim Meydanı'nda Izinsiz Gösteri Yapan 13 Kişi Gözaltına Alındı
- Pankart açan göstericilere polis müsahalesi Gözaltına alınan göstericiler İSTANBUL - 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde toplantı ve gösteri yapılmasına izin verilmeyen Taksim Meydanı'nda izinsiz gösteri yapan 13 kişi gözaltına alındı.
1 Mayıs 2017 Pazartesi 12:34
- Pankart açan göstericilere polis müsahalesi Gözaltına alınan göstericiler İSTANBUL - 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde toplantı ve gösteri yapılmasına izin verilmeyen Taksim Meydanı'nda izinsiz gösteri yapan 13 kişi gözaltına alındı.