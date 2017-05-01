Taksim Meydanı'nda 1 Mayıs sabahında güvenlik önlemleri arttırıldı



İSTANBUL - 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında kutlamalara izin verilmeyen Taksim Meydanı çevresinde yaşanabilecek bir olumsuzluğa karşın ekipler sabahın ilk saatlerinden itibaren güvenlik önlemi aldı.

Taksim Meydanı çevresinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İSTAÇ ekiplerinin Taksim Anıtı çevresini bariyerlerle çevirdiği görülürken tedbir amaçlı çevik kuvvet polislerinin de Taksim Meydanı'na geldiği görüldü. Ekiplerin bölgedeki bekleyişleri sürüyor.