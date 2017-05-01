1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları kapsamında toplantı ve gösteri yürüyüşlerine izin verilmeyen Taksim Meydanı'na girmeye çalışan 15 kişi gözaltına alındı.



İstanbul Valiliğince 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde toplantı ve gösteri yürüyüşlerine kapatılan Taksim Meydanı'na girmek isteyenlere polis ekipleri müsaade etmiyor.



Talimhane tarafından gelip Şehit Muhtar Bey Caddesi'nde toplanan bir grup, Taksim Meydanı'na girmeye çalıştı. "Mücadele Birliği" üyeleri oldukları ifade edilen grup, "Şimdi Devrim Zamanı" pankartı açıp slogan attı. Polis, grubun Taksim Meydanı'na girmesine izin vermedi.



Uyarılara rağmen dağılmayan gruba çevik kuvvet müdahale etti. Polis ekipleri, 15 kişiyi gözaltına alarak polis aracına bindirdi. Bazı grup üyeleri ise ara sokaklara dağıldı.



Sabah saatlerinde de yine aynı grubun üyeleri, izinsiz gösteri yapmış, polis ekipleri gruptan 13 kişiyi gözaltına almıştı.