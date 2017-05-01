Taksim Meydanı'na Giren ve Pankart Açan Iki Kişi Gözaltına Alındı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde toplantı ve gösteri yapılmasına izin verilmeyen Taksim Meydanı'na girerek pankart açan iki kişi gözaltına alındı.



Mücadele Birliği üyesi iki kişi korsan gösteri yaptı.



Çevresi bariyerlerle çevrilen ve polis noktalarından girişlere izin verilen Taksim Meydanı'na, polis güvenliğini aşarak giren iki kadın üzerinde "Mücadele Birliği" ifadesi bulunan ve "Fabrikalar tarlalar siyasi iktidar her şey emeğin olacak" şeklinde bir pankart açtı. Ardından "Yaşasın 1 Mayıs" sloganı atan iki kadın polisler tarafından gözaltına alındı.



Polis aracına bindirilen gösterici kadınlar, sorgulanmak üzere karakola götürüldü.