Taksim Meydanı'na Getirilen Lalelere Yoğun Güvenlik Önlemi

"İstanbul Lalesiyle Buluşuyor" sloganıyla başlatılan İstanbul Lale Festivali çerçevesinde Taksim Meydanı'da binlerce renkli lale ile buluştu.

Taksim Meydanı'na Getirilen Lalelere Yoğun Güvenlik Önlemi

"İstanbul Lalesiyle Buluşuyor" sloganıyla başlatılan İstanbul Lale Festivali çerçevesinde  Taksim Meydanı'da binlerce renkli lale ile buluştu. Taksim'e  hafta başında getirelen lalelerin  bazı vatandaşlar tarafından kopartılarak taplanmak istemesi, bazı Arap turistlerinde içlerine yatarak fotoğraf çektirmek istemesi üzerine belediye özel güvenlik ekipleri ile korumaya aldı.

Bu yıl 12'cisi düzenlenen  İstanbul Lale Festivali'nde 143 bin lale bulunduğu Taksim meydanında  bulunan görevlilerden biri"Burayı boş bırakırsak  bir gün içinde talan olur..Bazı Arap turistler içine girip resim çektirmek istiyor hatta içine uzananlar bile olmak istiyor, bizim insanımızda kopartıp toplamak istiyor..Festival boyunca buradayız" dedi. Bu arada vatandaşlar birbirinden rekli laleler ile sellfie yapıp bol bol anı fotoğrafı çekiyor.

- İstanbul

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