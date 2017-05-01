Beyoğlu 'nun ara sokaklarından Taksim Meydanı'na çıkmaya çalışan gruba polis müdahale etti. Bir göstericiyi gözaltına almaya çalışan polis memuru dengesini kaybedince yere kapaklandı.



Talimhane'den Taksim Meydanı'na çıkmaya çalışan bir grup polisin önlerini kesmesiyle pankart açarak slogan atmaya başladı. Gruba polis kısa sürede müdahale etti. Göstericiler polise direnince, arbede çıktı. Bazı göstericiler karga tulumba gözaltına alındı. Bu sırada gözaltına alınmamak için direnen bir göstericiyi yakalamaya çalışan polis memuru dengesini kaybederek yere kapaklandı. O anlarda kameralarca saniye saniye kaydedildi. - İSTANBUL