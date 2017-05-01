1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Taksim Meydanı'na çıkan yollar trafiğe kapatıldı.



1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle alınan güvenlik önlemleri kapsamında Taksim Meydanına çıkan yollar kapatılmaya başkandı. Polis ekipleri sabahın erken saatlerinden itibaren Tarlabaşı Bulvarı, Gümüşsuyu, Sıraselviler, Halaskargazi ve Cumhuriyet Caddesi'nden Taksim Meydanı'na çıkan yollara bariyerler koyarak trafiğe kapattı. Meydana yaya geçişleri kontrollü bir şekilde izin verildiği görüldü.



Polisin meydan ve çevresindeki önlemleri sürüyor.



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