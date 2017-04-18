Taksim Meydanı lalelerle süslendi

Lale festivali renkli görüntüler oluşturdu



İSTANBUL - Taksim Meydanı'nda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen festival kapsamında 160 çeşit 143 bin lalenin sergilenmesi renkli görüntüler oluşturdu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından Taksim Meydanı'nda lale festivali düzenlendi. Bu kapsamda meydana getirilen 160 çeşitten oluşan 143 bin lale, hazırlanan alanlara yerleştirildi. Renkli görüntülerin oluştuğu meydanda, vatandaşlar da hazırlıkları seyretti. İstanbul'da dikilen lalelerden oluştuğu öğrenilen lalelerin, 1 ay boyunca sürecek olan festival kapsamında meydanda sergileneceği öğrenildi.

"Sürekli burada kalmasını isterim"

Taha Aslan, "Burası çok şahane oldu. Güzel yani buraya da bu yakışırdı. Ortalık zaten bir meydandı, güneşten insanlar sağa ve sola kaçıyordu. Şimdi yeşilliği hele ki laleleri görünce insanın içine ferahlık, rahatlık ve huzur veriyor. Bence çok güzel bir şey, sürekli burada kalmasını isterim" dedi.