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Taksim Meydanı ile İstiklal Caddesi'ne Çıkan Yollar Trafiğe Kapatıldı

Taksim Meydanı ile İstiklal Caddesi'ne Çıkan Yollar Trafiğe Kapatıldı

Cumhuriyet Anıtı'nın etrafı bariyerlerle çevrildi, Gezi Parkı da giriş çıkışlara kapatıldı. Taksim'e gelenler polisin üst aramasından sonra meydana alınıyor.

Taksim Meydanı ile İstiklal Caddesi'ne Çıkan Yollar Trafiğe Kapatıldı

Beyoğlu'nda yılbaşı tedbirleri kapsamında Taksim Meydanı ile İstiklal Caddesine çıkan yollar trafiğe kapatıldı. Cumhuriyet Anıtı'nın etrafı bariyerlerle çevrildi.

POLİS HERKESİ ARIYOR

Gezi Parkı da giriş çıkışlara kapatıldı. Taksim Meydanı ve çevresinde güvenlik noktaları oluşturuldu. Vatandaşlar polisin üst aramasından sonra meydana alınıyor.


İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden dün yapılan açıklamada, il genelinde alınacak yılbaşı tedbirleri ile alakalı herhangi bir olumsuzluğa meydan vermemek için yolların saat 16.00'dan itibaren kapatılacağı belirtilmişti.

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