Taksim Meydanı Beyaza Büründü

Haber- Kamera: Ozan URAL / İSTANBUL DHA



İstanbul'da, dün aralıklarla yağan kar gece saatlerinde durdu. Sabah 06.00 sıralarında ise bazı kesimlerde yeniden kar yağışı başladı.



Taksim Meydanı kar yağışı nedeniyle beyaza büründü. İşe gitmek için yola çıkan vatandaşlar kar yağışına yakalandı. Yollarda ise kar küreme araçları hazır bekletiliyor.