Haber- Kamera: Ozan URAL / İSTANBUL DHA
İstanbul'da, dün aralalıklarla yağan kar gece saatlerinde durdu. Sabah 06.00 sıralarında ise bazı kesimlerde yeniden kar yağışı başladı.
Taksim Meydanı kar yağışı nedeniyle beyaza büründü. İşe gitmek içinyola çıkanlar kar yağışına yakalandı. Yollarda ise kar küreme araçları hazır bekletiliyor.
Taksim Meydanı Beyaza Büründü
Haber- Kamera: Ozan URAL / İSTANBUL DHAİstanbul'da, dün aralalıklarla yağan kar gece saatlerinde durdu.
Haber- Kamera: Ozan URAL / İSTANBUL DHA
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