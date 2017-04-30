Taksim Meydanı Bariyerlerle Kapatıldı

Haber-Kamera Ersan SAN İstanbul DHATaksim'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü için polisin tarafından alınan güvenlik önlemleri devam ediyor.

Taksim Meydanı Bariyerlerle Kapatıldı

Haber-Kamera Ersan SAN İstanbul DHA

Taksim'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü için polisin tarafından alınan güvenlik önlemleri devam ediyor. İstanbul Valiliği tarafından 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarının Taksim'de yapılmasına izin verilmemesi üzerine polis ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alıyor. Taksim Meydanı ve Cumhuriyet Anıtı'nın çevresi bariyerlerle çevrildi.

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