Taksim Meydanı Bariyerlerle Kapatıldı

Haber-Kamera Ersan SAN İstanbul DHA



Taksim'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü için polisin tarafından alınan güvenlik önlemleri devam ediyor. İstanbul Valiliği tarafından 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarının Taksim'de yapılmasına izin verilmemesi üzerine polis ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alıyor. Taksim Meydanı ve Cumhuriyet Anıtı'nın çevresi bariyerlerle çevrildi.