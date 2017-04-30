Taksim Meydanı Bariyerlerle Kapatıldı

Polis ekipleri, güvenlik önlemleri kapsamında Taksim Meydanını bariyerlerle kapattı. Taksim'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü için alınan güvenlik önlemleri devam ediyor. İstanbul Valiliği tarafından 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarının Taksim'de yapılmasına izin verilmemesi üzerine polis ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alıyor. Bu kapsamda başta Taksim Meydanı ve Cumhuriyet Anıtının çevresi olmak üzere bazı noktalar bariyerlerle çevrildi. Öte yandan, 1 Mayıs sabahı Taksim Meydanı ve meydana çıkan yollar araç ve yaya trafiğine kapalı olacak.



(Ufuk Kıvık / İHA)