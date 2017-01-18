Haberler.com, haber HABER SON DAKİKA MANŞET SEÇİM FİNANS VİDEO SPOR MAGAZİN GAZETELER HAVA DURUMU NAMAZ VAKİTLERİ
Taksim'in Simgesi Tadilata Giriyor
Ara
BİST 82.779 %0,51
DOLAR 3,7728 %0,39
EURO 4,0384 %0,33
PARİTE 1,0702 %-0,03
ALTIN 147,56 %0,46
FAİZ 11,37 %0,00
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları

Taksim'in Simgesi Tadilata Giriyor

Taksim'de nostaljik tramvay seferlerine altyapı çalışması nedeniyle bugünden sonra ara veriliyor.

Taksim'in Simgesi Tadilata Giriyor

Taksim'de nostaljik tramvay seferlerine altyapı çalışması nedeniyle bugünden sonra ara veriliyor.

Kaynak: Dunya.com

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

7