Taksim Esnafı Müşteri Bulamayınca Top Oynadı

Güvenlik gerekçesiyle kapatılan Taksim'de esnaf, 1 Mayıs'ı top oynayarak kutladı. Müşteri olmayışını fırsat bilen esnaf boş caddede top oynarken, bazı turistler de esnafa eşlik etti.



1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarının adresi Bakırköy olurken, güvenlik gerekçesiyle kapatılan Taksim'de esnaf işçi bayramını eğlenerek kutladı. Yıl boyunca yoğun olarak çalışan Taksim esnafı, sivil araçların girişine izin verilmemesi ve müşteri yokluğunu fırsata çevirerek kendi aralarında top oynadı. Yanlarında getirdikleri düdükle hakemlik de yapan esnafa çevredeki turistler de eşlik etti.



Dönercide çalışan Hayri Taş, "İş yok, her taraf kapalı. Biz de top oynuyoruz. Zaten yılda bir kez yapılıyor, biz de yılda bir spor yapıyoruz. Arkadaşlarla burada vakit geçiriyoruz" dedi. İsmet Tok ise,"Normal günde mümkün değil ama bugün 1 Mayıs, top oynuyoruz" ifadelerini kullandı.



(Başak Akbulut - Murat Horoz/İHA)