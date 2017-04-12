Taksim'e Çıkan Darbeciler Hakkında Dava

İstanbul Cumhuriyet Başsavclığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, Taksim Meydanı'nın kontrol altına alınmaya çalışılması ve bu sırada çıkan olaylarda 39 kişinin yaralanmasına ilişkin 11'i tutuklu 4'ü firari 99 şüpheli asker hakkında 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet ve "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istenen iddianame mahkemece kabul edilerek, ilk duruşmanın 24 Temmuz'da Silivri'de yapılmasına karar verildi.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Orhan Aydın tarafından, 15 Temmuz'da darbeci askerler tarafından Taksim Meydanı'nın kontrol altına alınmaya çalışılması ve çıkan olaylarda 39 kişinin yaralanmasına ilişkin yürütülen soruşturma sonucunda hazırlanan 226 sayfalık iddianame İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.



Mahkeme heyeti, rütbeli 11 sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, ilk duruşmanın 24 Temmuz'da Silivri Cezaevinin karşısında bulunan salonda yapılmasına hükmetti. Firari 4 sanığın infazının beklenmesine karar veren heyet, duruşmaların 25, 26, 27, 28, 31 Temmuz ile 1, 2, 3 ve 4 Ağustos'ta sürdürülmesini kararlaştırdı. Heyet, tutuksuz sanıkların da duruşmada hazır bulunması için çağrı yapılmasına da hükmetti.



İddianamede, 4 müşteki, çıkan olaylarda yaralanan 39 kişi de mağdur sıfatıyla, hakkında yakalama kararı bulunan 4'ü firari 11'i tutuklu olmak üzere 15 rütbelinin de aralarında bulunduğu 99 asker de şüpheli sıfatıyla yer alıyor.



Tüm şüphelilerin, "Tu¨rkiye Cumhuriyeti Hu¨ku¨metini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbu¨s etme, anayasal du¨zeni ortadan kaldırmaya teşebbu¨s etme, Tu¨rkiye Bu¨yu¨k Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbu¨s etme" suçundan 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet ve "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan, 5 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları istenen iddianamede ayrıca, aralarında 15 rütbelinin de bulunduğu 37 şüphelinin, "Bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak amacıyla kasten öldu¨rmeye teşebbu¨s etme" suçundan 507 yıldan 780 yıla, yine aralarında rütbeli şüpheli askerlerin de bulunduğu 60 kişi hakkında da "mala zarar verme" suçundan, altışar aydan 4,5'ar yıla kadar hapis cezası talep edildi.



İddianamede, İstanbul'un ve Türkiye'nin güzide meydanlarından biri olan ve hayati öneme sahip Taksim Meydanı'nı işgal ederek, uzun süre acımasızca ateş açarak mağdurların yaralanmasına neden olan şüphelilerin eylemleri ile ilgili talimatların İstanbul'daki ana darbe davasının sanıkları albaylar Nebi Gazneli ve Müslüm Kaya tarafından verildiği, bu talimatların şüphelilerce yerine getirildiğinin tespit edildiği kaydedildi.



"Yıkın, ateş edin, yine de Taksim'e gidin"



Şüpheli u¨steğmenler Mustafa Kemal Ku¨tahya ve Emrah Altunkalem'in alay komutanları Nebi Gazneli ve Mu¨slu¨m Kaya ile (ana darbe davasının sanıkları) durum hakkında telefon göru¨şmesi yaptıkları belirtilen iddianamede, "Bu telefon göru¨şmelerinde gerek albay Mu¨slu¨m Kaya'nın gerekse albay Nebi Gazneli nin u¨steğmenlere yönelik olarak telefonda 'önu¨nu¨ze çıkan barikatları yıkın geçin, ateş edin, sıkın, halkı öldu¨ru¨n, yine de Taksime gidin' diye açıkça halka ateş etmeleri ve öldu¨rmeleri yönu¨nde bu gruba ve grubun başındaki ru¨tbelilere talimat verdikleri, ancak o gece sokağa çıkan halkın kahramanca direnişi karşısında söz konusu Taksim'e gitmek amacıyla görevlendirilen bu askeri grubun, Beşiktaş'tan dönmek zorunda kaldığı ve orada bulunan askeri lojmanlara sığındıkları, teslim oldukları anlaşılmıştır." denildi