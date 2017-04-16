Taksim'de vatandaşlar referandum sonucunu kutluyor



İSTANBUL - Seçim sonuçlarını sevinçle karşılayan vatandaşlar Taksim Meydanı'nda bir araya gelerek kutlama yapmaya başladı.

Anayasa değişikliğinin oylandığı referandum sonuçlarının tamamlanmasının ardından Evet'in çıkmasıyla vatandaşlar sokağa çıktı. İstanbul'un çeşitli noktalarında bir araya gelen vatandaş sonucu kutlamak için sevinç gösterileri yapıyor. Bu kapsamda Taksim'de toplanan bir grup vatandaş referandum da "Evet" çıkmasını coşkuyla kutluyor. Türk bayrakları sallayan vatandaşlar kararı sevinçle kutlarken yoldan geçen araçlar da korna çalarak destek veriyor. Bazı vatandaşlar da araçların üzerine çıkarak Türk Bayrakları sallıyor. Sevinç kutlamaları Taksim Meydanı'nda coşkuyla devam ediyor.