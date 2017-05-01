Taksim'de Turistlerin Otel ve Cafelere Girişleri Polis Kontrolünde Yapılıyor

Taksim Meydanı'nın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü için kapatılmasının ardından polis çevrede yoğun güvenlik önlemi aldı. Taksim Meydanı ve Cumhuriyet Anıtı çevresi bariyerlerle kapatıldı. Taksim meydanına kimsenin girmesine izin verilmezken, Talimhane'de bulunan oteller ve cafelere giriş çıkışlar polis kontrolünde yapılıyor. Polis bariyerlerin diğer tarafından turistlerin ve vatandaşların girişine izin veriyor. Oluşturulan polis noktalarında ise vatandaşların ve turistlerin çanta ve bavulları arandıktan sonra geçmelerine izin veriliyor. Talimhane'de bulunan otel müşterileri ise polisin araç trafiğine kapattığı noktaya bavulları ile gelerek taksilere biniyor. Taksim ve civarında neredeyse polis kuş uçurtmuyor.



- İstanbul