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Taksim'de Tramvay 6 Ay Hizmet Vermeyecek
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Taksim'de Tramvay 6 Ay Hizmet Vermeyecek

Taksim'de tramvay seferleri altyapı çalışmaları nedeniyle 6 ay boyunca yapılamayacak.

Taksim'de Tramvay 6 Ay Hizmet Vermeyecek

Taksim'de tramvay seferleri altyapı çalışmaları nedeniyle 6 ay boyunca yapılamayacak.

Kaynak: Dunya.com

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