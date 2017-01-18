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Taksim'de Tramvay 6 Ay Hizmet Vermeyecek
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Nostaljik Tramvayın Seferlerine 6 Ay Ara V...
Borsada Yükseliş Devam Ediyor
Taksim'de Tramvay 6 Ay Hizmet Vermeyecek
18 Ocak 2017 Çarşamba 17:47
Taksim'de tramvay seferleri altyapı çalışmaları nedeniyle 6 ay boyunca yapılamayacak.
Taksim'de tramvay seferleri altyapı çalışmaları nedeniyle 6 ay boyunca yapılamayacak.
Kaynak:
Dunya.com
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