Taksim'de Sessiz 1 Mayıs Havadan Görüntülendi
Taksim Meydanı'nda sessiz 1 Mayıs, havadan görüntülendi.
Taksim Meydanı'nda sessiz 1 Mayıs, havadan görüntülendi.
İstanbul'un simgelerinden Taksim Meydanı, 1 Mayıs'ta sessizliğe büründü. İstanbul Valiliği, Taksim'de geniş katılımlı bir 1 Mayıs kutlamasına izin vermezken, meydanda yoğun güvenlik önlemleri dikkat çekti. Taksim'e çıkan bütün yollar kapatılırken, kontrol noktalarında görevli polisler yaya geçişine de izin vermedi. Taksim'in sessiz 1 Mayıs'ı drone ile havadan da görüntülendi.
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