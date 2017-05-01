Taksim'de Pankart Açan İki Kadın Gözaltına Alındı

Taksim Meydanı'nda pankart açarak slogan atan iki kadın, polis tarafından gözaltına alındı.



Taksim Meydanı'nda Gezi Parkı'nın olduğu bölgede pankart açan iki kadın slogan atmaya başladı. Yasa dışı bir örgütü lehinde slogana atan iki kadına çevredeki polis ekipleri müdahale etti. Pankartları ellerinden alınan kadınlar, gözaltına alınarak polis aracına götürüldü. Kadınların araca binmemek için uzun süre polislere direndiği görüldü. - İSTANBUL