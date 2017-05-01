Taksim'de Pankart Açan 2 Kadına Gözaltı

1 MAYIS Emek ve Dayanışma Günü'nde demir bariyerle kapatılan, polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı Taksim'de 2 kadın eylemci pankart açtı.

Taksim'de Pankart Açan 2 Kadına Gözaltı

1 MAYIS Emek ve Dayanışma Günü'nde demir bariyerle kapatılan, polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı Taksim'de 2 kadın eylemci pankart açtı. 

Saat 08.45'te Taksim Meydanı'nı çevreleyen demir bariyerlere gelen 2 kadın üzerinde, "Mücadele Birliği. Fabrikalar tarlalar siyasi iktidar her şey emeğin olacak" yazan pankart açtı. Eylemci kadınlara ilk olarak trafik polisleri müdahale etti. Gözaltına alınan kadınlar  polis aracına bindirilip götürüldü.

- İstanbul

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