Taksim'de Pankart Açan 2 Kadına Gözaltı

1 MAYIS Emek ve Dayanışma Günü'nde demir bariyerle kapatılan, polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı Taksim'de 2 kadın eylemci pankart açtı.



Saat 08.45'te Taksim Meydanı'nı çevreleyen demir bariyerlere gelen 2 kadın üzerinde, "Mücadele Birliği. Fabrikalar tarlalar siyasi iktidar her şey emeğin olacak" yazan pankart açtı. Eylemci kadınlara ilk olarak trafik polisleri müdahale etti. Gözaltına alınan kadınlar polis aracına bindirilip götürüldü.



- İstanbul