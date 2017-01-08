Taksim'de Kartpostallık Görüntüler

İstanbul'u etkisi altına alan kar yağışı kartpostallık görüntüler oluşturdu. Vatandaşlar kar manzarası eşliğinde bol bol fotoğraf çekindi.



İstanbul'u günlerdir etkisi altına alan kar yağışı kentin birçok yerinde çileye dönüşürken, turistik yerlerde ise kartpostallık görüntüler oluşturdu. Şehrin beyaza bürünmesiyle ortaya çıkan görsel şölenin tadını çıkarmak isteyen vatandaşlar sokağa çıktı. İstanbul'un en uğrak yerlerinden olan İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı'nda adete kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Taksim Meydanı'nı ziyaret eden vatandaşlar bol bol fotoğraf çekinerek karın tadını çıkardı. Bazı vatandaşlar ise karda kayarak eğlendi. - İSTANBUL