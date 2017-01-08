Taksim'de "Kar" Selfiesi

TAKSİM Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde kar yağışını fırsat bilen yerli ve yabancı turistler özçekim (selfie) yaparak bu anları ölümsüzleştirdi.



Kar yağışından sonra ortaya çıkan manzarayı kaçırmak istemeyen amatör fotoğrafçılar Taksim' e akın etti. Birçok kişi Cumhuriyet Anıtı ve tramvay ile fotoğraf çektirdi. Taksim'de görev yapan Özel Harekat Polisleri de bu manzarayı kaçırmak istemedi. Özel Harekat Polisleri önce birbirleri ile daha sonra vatandaşlarla bol bol fotoğraf çektirdi. Öte yandan, Yıldız Parkı Malta Köşkü önündeki havuz ise soğuk hava nedeniyle buz tuttu. Burada bulunan bazı ördekler bir bölümü buz tutan suyun üzerinde yürüdü. Sincaplar ise daldan dala atladı.



- İstanbul