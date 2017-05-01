Taksim'de Horonlu Kutlama

Hak-İş 1 Mayıs Emek ve Dayanışma gününü Taksim Meydanı'nda horon teperek kutladı.



1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü nedeniyle Taksim Meydanı'na gelen Hak- İş üyeleri burada Cumhuriyet anıtına çiçek bıraktı. Anıt'ın etrafında toplanan üyeler ellerinde bayrak ve flamalarla işçi bayramını kutladı. Kemençe eşliğinde horon tepen grup renkli görüntüler oluşturdu.



Grup adına Hak- iş İstanbul İl Başkanı Mustafa Şişman basın açıklamasında bulundu. Dünyadaki bütün işçilerin işçi bayramını kutlayan Şişman yaptığı açıklamada, "Hak- İş olarak 1 mayıs kutlamalarında taşeron işçilerine kadro istiyoruz. Geçici ve mevsimlik işçilerin sorunları acilen çözülsün istiyoruz. Yürütülmekte olan kamu sözleşmelerinin sosyal diyalogla ve taleplerimiz doğrultusunda sonuçlanmasını istiyoruz. Teröre hayır kardeşliğe evet diyoruz. Referandum sonrası uyum yasalarının daha demokratik bir Türkiye için en geniş diyalogla hazırlanarak hızla hayata geçirilmesini istiyoruz. 16 Nisan'da oylanan 18 maddelik anayasa değişikliğinin Türkiye'nin demokratik geleceği için yeni bir milat oluşturduğunu biliyor ve önemsiyoruz. Bizler özgürlükçü, katılımcı, sivil ve demokratik yeni Türkiye için insanca hayat için birlikteyiz. Daha özgür daha demokratik bir Türkiye için alanlardayız" dedi.



(Yusuf Melikoğlu - Başak Akbulut - Murat Horoz)