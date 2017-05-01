Taksim'de Güvenlik Önlemleri; Meydana Kimse Alınmıyor

1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü nedeniyle Taksim ve çevresinde güvenlik önlemleri arttırıldı Taksime'e çıkan yollar polis ekipleri tarafından kontrole alındı. Çelik bariyerlerle kapatılan meydana kimse alınmıyor. İçeri girmekte ısrar eden bazı vatandaşların polisin olmadığı noktalardaki bariyerleri aşarak meydana girdiği görüldü.1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü nedeniyle Taksim Meydanı'nındaki güvenlik önlemleri artırıldı. TOMA'lar ve polis ekipleri ise meydandaki çeşitli noktalara konuşlandırıldı. Taksim Meydanı'na girmek isteyenler geri çevriliyor.Bu arada ilkkez polis araçlarının bulunduğu bölgeye iş makinası getirildiği görüldü. - İstanbul