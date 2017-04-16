Taksim'de 'Evet' Kutlaması

Taksim Meydanı'nda bir araya gelen vatandaşlar, referandum da çıkan 'evet' sonucunu kutladı. Anayasa değişikliğinin oylandığı referandum sonuçlarının tamamlanmasının ardından 'evet'in çıkmasıyla vatandaşlar sokağa çıktı. Taksim'de toplanan bir grup vatandaş referandum da "evet" çıkmasını coşkuyla kutluyor. Ellerinde Türk bayraklarıyla kutlama yapan vatandaşlara yoldan geçen araçlar da korna çalarak destek verdi. Sevinç kutlamaları Taksim Meydanı'nda devam ediyor.



(Sadık Kahraman - Ali Canberk Özbuğutu / İHA)