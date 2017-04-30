Taksim'de Birleşik Kamu-İş Üyeleri Cumhuriyet Anıtı'na Çelenk, Kazancı Yokuşu'na Karanfil Bıraktı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesi Taksim Meydanı üzerinden slogan atarak Cumhuriyet Anıtı'na yürüyen Birleşik Kamu-İş üyeleri anıta çelenk bıraktı. Meydan üzerinden Kazancı Yokuşu'na karanfil bırakarak anma yapan sendika üyeleri daha sonra buradan ayrıldı.



1 Mayıs Emek ve Dayanışma gününün Bakırköy'de kutlanılması kararlaştırılmasının ardından Birleşik Kamu-İş üyeleri, 1 Mayıs 1977'de ölenleri andı. Atatürk Kültür Merkezi (AKM) önünde ellerinde döviz, ve flamalarla, pankartın önünde toplanan yaklaşık 30 kişi, meydandan Taksim Cumhuriyet Anıtı'na yürüdü. Sloganlar atarak anıta giren grup, buraya çelenk bıraktı. Ardından sendika üyeleri, 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu. Saygı duruşunun ardından grup, buradan yürüyerek Kazancı Yokuşu'na gitti.



Eğitim-İş Başkanı Mehmet Balık, "1977 yılında yaşadığımız acı olayın yıl dönümünde onları anmak için buradayız. Ülkemiz son yıllarda en fazla iş cinayetinin olduğu ve işçi ölümlerinin yaşandığı bir dönemi yaşamaktayız. Maden kazalarının fıtrat olmasıyla başlayan bir süreci takip ediyoruz. Hem kamu çalışanları hem işçilerin bu tür kazaların fıtrat olmasından çıkarmak için buradan hükümete sesleniyorum. İşçiler ölmesin, kamu çalışanları ölmesin. Hak ettiğimiz insanca yaşama kavuşabilelim" dedi.



Açıklamanın ardından sendika üyeleri ellerindeki karanfilleri Kazancı Yokuşu'na bırakarak olaysız bir şekilde dağıldı. - İSTANBUL