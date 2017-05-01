İstanbul'da 1 Mayıs İçin Yollar Kapatıldı, Taksim'de 2 Gözaltı Var

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı. Taksim ve çevresinde arttırılan güvenlik önlemleri neticesinde, meydana çıkan çevre yollar 05.00 itibariyle trafiğe kapatıldı. Sabah saatlerinde Taksim Meydanı'nda pankart açıp slogan atan 2 kadın gözaltına alındı. Diğer taraftan Bakırköy İncirli Caddesi, Beşiktaş, Kabataş ve Karaköy iskeleleri, Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na, Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na deniz motoru seferleri, Taksim-Karaköy arası çalışan Tünel seferleri, Taksim-Kabataş arası çalışan füniküler seferleri, Yenikapı-Hacıosman metro hattı üzerinde bulunan Taksim, Şişhane, Osmanbey metro istasyonları da kapatılan güzergahlar arasında yer aldı.

2 GÖZALTI VAR

Taksim Meydanı'nda pankart açarak slogan atan iki kadın, polis tarafından gözaltına alındı. Kadınların uzun süre polislere direndiği görüldü.



MEYDANA ÇIKAN YOLLAR ARAÇ TRAFİĞİNE KAPATILDI

Güvenlik önlemleri kapsamında Taksim'e çıkan yollar saat 05.00'ten itibaren kademeli olarak trafiğe kapatılmaya başlandı. Araçlar ise daha önceden belirlenen diğer güzergahlara yönlendirildi.

İŞTE TRAFİĞE KAPATILAN CADDELER

Etkinliklerde alınacak emniyet tedbirleri kapsamında saat 05.00'ten itibaren Bakırköy ilçesinde İncirli Caddesi, Olgunlar Sokak, İsmail Erez Bulvarı, Ekrem Kurt Bulvarı, Fikret Yüzatlı Caddesi, Bahçesaray Sokak, Sayfiye Sokak, Pembeay Sokak, Pelinli Sokak ve Akıl Hastanesi Caddesi trafiğe kapatıldı.

İlçede alternatif güzergah olarak, D-100 Kuzey Güney, Sahil Kennedy, Yüce Tarla, İskele, Prof. Turan Güneş, Karabal ve Dr. Tevfik Sağlam caddeleri kullanılıyor.



Beyoğlu ve Şişli ilçelerinde ise Tarlabaşı Bulvarı, Mete, Gümüşsuyu,Sıra Selviler, Halaskargazi ve Cumhuriyet caddeleri trafiğe kapatıldı. Bu güzergahlarda trafik, Unkapanı Köprüsü'nden ve Perşembe Pazarı'ndan gelen akım Kasımpaşa ve Karaköy istikametine, Kasımpaşa'dan gelen akım tuz ambarı ışıklardan Hasköy ve Karaköy istikametine, Dolapdere'den gelen akım Divan kavşağından tünel üzerinden Şişli istikametine veya stat üzerinden Beşiktaş istikametine, Dolmabahçe Gazhane Caddesi'nden gelen akım Gümüşsuyu'na verilmeden Beşiktaş ya da Karaköy istikametine, Şişhade'den gelen akım, Kasımpaşa ve Unkapanı Köprü istikametine, Şişli'den gelen akım Yedikuyular Caddesi ve Tünel Taksim Tünel üzerinden Beşiktaş istikametine, Defterdar yokuşundan Taksim'e çıkan yol kapalı olacağı için gelen akım Akarsu Yokuşu ve Taktaki Yokuşu istikametine, Mebusan Yokuşu Caddesi çıkış istikameti Meclis-i Mebusan Caddesi'yle kesişim noktasından kapatılarak akım Karaköy istikametine yönlendiriliyor. Halaskargazi Caddesi kapatıldı, alternatif olarak Abide-i Hürriyet Caddesi kullanılıyor.

BAZI METRO İSTASYONLARI KAPALI

Ayrıca Beşiktaş, Kabataş ve Karaköy iskeleleri, Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na, Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na deniz motoru seferleri, Taksim-Karaköy arası çalışan Tünel seferleri, Taksim-Kabataş arası çalışan füniküler seferleri, İstiklal Caddesi'nde çalışan nostalji tramvayı, Yenikapı-Hacıosman metro hattı üzerinde bulunan Taksim, Şişhane, Osmanbey metro istasyonları da saat 05.00'ten itibaren kapatıldı. Bu seferler etkinlik bitimine kadar kapalı olacak.

HELİKOPTER UÇUŞLARINA İZİN YOK

Öte yandan, Taksim Meydanı, Mecidiyeköy, Saraçhane, Dolmabahçe Meydanı, Kadıköy İskele Meydanı, Bakırköy Halk Pazarı, Bakırköy Meydan ve civarındaki helikopter uçuşlarına da müsaade edilmiyor.

METROBÜS SEFERLERİNDE DEĞİŞİKLİK YOK

Metrobüs seferlerinde ise bir aksama yok. İETT'den yapılan açıklamada, "Metrobüs hattımız mevcut seferlerine devam ediyor" denildi.

TAKSİM DEMİR BARİYERLERLE ÇEVRİLDİ

İstanbul emniyetinin aldığı güvenlik önlemleri kapsamında Taksim Meydanı, Talimhane, Tarlabaşı, Divan Kavşağı, Gezi Parkı etrafı, Atatürk Kültür Merkezi tarafı, The Marmara önü ve Sıraselviler ile İstiklal Caddesi'ne kadar tüm etraf demir bariyerlerle çevrildi. Sadece Taksim Meydanı'na çıkılan bazı yerlerde oluşturulan polis kontrol noktalarından geçişlere izin veriliyor. Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nden geçecek vatandaşlar ile turistler, polis ekipleri tarafından üstleri arandıktan sonra geçiş yapabiliyor.

Meydandan Tünel'e kadar İstiklal Caddesi'ne açılan tüm cadde ve sokaklar, demir bariyerlerle kapatıldı. Her cadde ve sokağın başında polis ekipleri nöbet tutuyor. Ayrıca Taksim'e çıkan tüm yollarda ve kavşaklarda trafik ekipleri hazır bekliyor.



Güvenlik önlemleri kapsamında, Tarlabaşı Bulvarı, Mete Caddesi, Gümüşsuyu Caddesi, Sıraselviler Caddesi, Halaskargazi Caddesi, Cumhuriyet Caddesi, Feriköy ile Dolmabahçe arası tüneli geliş-gidiş yönünde trafik akışı sağlanamıyor. Yol ve cadde başlarında nöbet bekleyen polis ekipleri; Unkapanı Köprüsü'nden ve Perşembe Pazarı'ndan gelen akımı Kasımpaşa ve Karaköy istikametine, Kasımpaşa'dan gelen akımı Tuz Ambarı ışıklardan Hasköy ve Karaköy istikametine, Dolapdere'den gelen akımı Divan Kavşağı'ndan ve Tünel üzerinden Şişli istikametine veya Stat üzerinden Beşiktaş istikametine, Dolmabahçe Gazhane Caddesi'nden gelen akımı Gümüşsuyu'na verilmeden Beşiktaş veya Karaköy istikametine yönlendiriyor.

BAKIRKÖY 1 MAYIS KUTLAMALARINA HAZIR

Bakırköy Halk Pazarı'nda gerçekleştirilecek 1 Mayıs kutlaması için hazırlıklar tamam. Polis güvenlik önlemlerini aldı. Miting alanına Koşuyolu Çobançeşme Bulvarı ve Ekrem Kurt Bulvarı üzerinden gelecekler için arama noktaları kuruldu. Veliefendi Hipodrumu yönüne giden her iki bulvar da araç trafiğine kapatıldı. Polis bariyerleri ile çevrildi. Polis arama noktalarında sabahın ilk ışıklarıyla birlikte görev yapmaya başladı. İlk saatlerde 1 Mayıs kutlaması için gelenler değil çevredeki iş yerlerinden çalışanlar kontrol noktasından aranarak içeri alındı. Saat 11:00 sıralarında DİSK kortejinin aynı noktada toplanıp yürüyüşe geçmesi bekleniyor.