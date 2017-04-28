Taksim'de 1 Mayıs Önlemleri

1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü nedeniyle Taksim Meydanında güvenlik önlemleri alınmaya başladı. Tırla getirilen polis bariyerleri, meydana indirildi.



1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününe günler kala Taksim Meydanı'na, sabah saatlerinde İBB'ye ait tır içerisinde polis bariyerleri getirildi. İBB çalışanları tarafından tırdan indirilen bariyerler meydana bırakıldı. Bariyerlerin önümüzdeki günlerde yerleştirileceği öğrenildi.



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