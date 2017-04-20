Taksim'de 1 Mayıs Önlemleri

1 Mayıs'a günler kala Taksim Meydanı'nda tedbirler alınmaya başlandı. Güvenlik önlemleri kapsamında çok sayıda bariyer Taksim Meydanı'na getirildi.



Taksim'de yaklaşan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesi güvenlik önlemleri alınmaya başlandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri 1 Mayıs'a sayılı günler kala çalışmalara başlarken, çok sayıda bariyer Taksim Meydanı'na getirildi. Bariyerlerin kamyonlarla getirilip Taksim'in çeşitli noktalarına istiflendiği görüldü.



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