Taksim'de 1 Mayıs Önlemleri
Taksim'de 1 Mayıs önlemleri 1 Mayıs öncesi Taksim'e bariyerli önlemİSTANBUL - 1 Mayıs'a günler kala Taksim Meydanı'nda tedbirler alınmaya başlandı.
Taksim'de 1 Mayıs önlemleri
1 Mayıs öncesi Taksim'e bariyerli önlem
İSTANBUL - 1 Mayıs'a günler kala Taksim Meydanı'nda tedbirler alınmaya başlandı. Güvenlik önlemleri kapsamında çok sayıda bariyer Taksim Meydanı'na getirildi.
Taksim'de yaklaşan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesi güvenlik önlemleri alınmaya başlandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri 1 Mayıs'a sayılı günler kala çalışmalara başlarken, çok sayıda bariyer Taksim Meydanı'na getirildi.
Bariyerlerin kamyonlarla getirilip Taksim'in çeşitli noktalarına istiflendiği görüldü.