Taksim'de 1 Mayıs önlemleri

1 Mayıs öncesi Taksim'e bariyerli önlem



İSTANBUL - 1 Mayıs'a günler kala Taksim Meydanı'nda tedbirler alınmaya başlandı. Güvenlik önlemleri kapsamında çok sayıda bariyer Taksim Meydanı'na getirildi.

Taksim'de yaklaşan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesi güvenlik önlemleri alınmaya başlandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri 1 Mayıs'a sayılı günler kala çalışmalara başlarken, çok sayıda bariyer Taksim Meydanı'na getirildi.

Bariyerlerin kamyonlarla getirilip Taksim'in çeşitli noktalarına istiflendiği görüldü.