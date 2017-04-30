Taksim'de 1 Mayıs'a Doğru

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde toplantı ve gösteri yürüyüşlerine izin verilmeyen Taksim Meydanı'nda güvenlik önlemleri uygulanmaya başlandı.



İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı işçiler, 27 Nisan'da taşınan demir bariyerleri birbirine bağlayarak Taksim Meydanı'na giriş-çıkışı engelleyecek şekilde yerleştiriyor.



Taksim Meydanı ve çevresinin akşam saatlerinde tamamıyla demir bariyerlerle kapatılması bekleniyor.