Taksim'de 1 Mayıs 1977'deki Olaylarda Ölenler Anıldı

Taksim'de 1 Mayıs 1977'de çıkan olaylarda hayatını kaybedenler, Kazancı Yokuşu'nda düzenlenen törenle anıldı.



78'liler Girişimi öncülüğünde Kazancı Yokuşu'nda bir araya gelen grup, çeşitli sloganlar attı.



Olayda hayatını kaybedenlerin fotoğraflarını taşıyan grup adına basın açıklaması yapan 78'liler Girişimi İstanbul Sözcüsü Yunus Bircan, Kazancı Yokuşu'nda 34 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.



Bircan, 40 yıldır hayatını kaybedenler için hesap sorulmadığını ileri sürerek, "Adlarına anıt bile dikilmedi. 1 Mayıs 1977 katliamının suçluları yargılanmalıdır. Onların anısına Taksim'de Kazancı Yokuşu başına anıt yapılmalıdır." dedi.



Olayda hayatını kaybedenler anısına 1 dakikalık saygı duruşunda bulunan grup, ellerindeki kırmızı karanfilleri Kazancı Yokuşu'na bıraktı.