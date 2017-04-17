Taksim Çiçekçilerine Kalıcı Mekan Yapılıyor - Istanbul

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Ahmet Yorgun ile röportaj

Ali Yorgun ile röportaj Taksim çiçekçilerine kalıcı mekan yapılıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nce tarihi Maksem'in meydana bakan tarafının İstiklal Caddesi'ne yakın bölümünde yapılan çelik konstrüksiyonlu dükkanların etrafı ile tavanı camlardan oluşacak

İSTANBUL (AA) – Taksim Meydanı'nda uzun yıllardır çiçekçilik yapan 9 esnaf için kalıcı mekanlar yapılıyor.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yapılan dükkanlar, tarihi Maksem'in Taksim Meydanı'na bakan, İstiklal Caddesi'nin hemen başlangıcındaki bölüme inşa ediliyor. Ana taşıyıcıları çelik konstrüksiyon olan ve etrafı ile tavanı camlardan oluşacak dükkanlar, çiçekçileri, yazın sıcağından ve kışın soğuğundan koruyacak. Çalışmaları hızla devam eden yeni kalıcı mekanların bir iki hafta içinde bitirilip Taksim Meydanı'ndaki çiçekçilerin buraya taşınması planlanıyor.



Konu ile ilgili olarak AA muhabirine açıklamada bulunan Ahmet Yorgun, yapılanların sevindirici olduğunu dile getirdi. 50 yıldır Taksim Meydanı'nda çiçek sattığını dile getiren Yorgun, kendisinden çok sattığı ürünleri düşündüğünü aktardı. Yazın sıcağında ekmek paralarını kazandıkları çiçeklerin çabuk solduğunu ve pek çoğunu çöpe atmak zorunda kaldıklarını anlatan Yorgun, "Bizlere kalıcı yer yapılıyor. Biz buranın sembolüyüz. Buraya güzellik sağlıyoruz." dedi.



Ahmet Yorgun ile akraba olduğunu ve 42 senedir Taksim'de çiçekçilik yaptığını belirten Ali Yorgun ise, "Sağ olsun Büyükşehir Belediyesi bize güzel bir yer yaptırıyor, inşallah hayırlı olur." ifadesini kullandı.



Kışın soğuk havalarda zorluklar çektiklerini, yazın ise kendilerinden daha ziyade sattıkları çiçeklerin sıcaktan çok etkilenip hemen buruştuklarını kaydeden Ali Yorgun, "Burası her tarafı açık. Kışın burasının soğuğu nedeniyle rahatsızlanıyoruz. Şimdi yeni yapılan yer korumalı ve klimalı olursa çok güzel olur. Etrafı camlı bir şey yapıyorlar güzel bir şey olacak." diye konuştu.



Ali Yorgun, yeni yapılan yerin kalıcı olmasını beklediklerini, değişen Taksim projesiyle değişime uğramamasını temenni ettiklerini sözlerine ekledi.



Tarihi Maksem'in meydana bakan yanı ile Talimhane istikametindeki yerde brandalarla oluşturulan 9 iş yerinde çiçek satılıyor. Bu çiçekçiler, yeni yerin bitmesi halinde, kalıcı mekanlara taşınacak.