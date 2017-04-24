Taksilere Müfettişlerden 'Mühürsüz Taksimetre' Denetimi (Yeniden)

MÜHÜRSÜZ taksimetre şikayeti üzerine harekete geçen Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı müfettişleri, İstanbul'da görev yapan taksilerdeki taksimetre mühürlerinin geçersiz olduğunu tespit etti.



Taksilerde indi bindi 8.75 kuruş olarak belirlenmesinin ardından taksimetrelerin ayarlarını yapan firma hakkında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na bir şikayet geldi. Bazı taksimetrelere mühürlerinin geçersiz olduğu ihbarı üzerine harekete geçen bakanlık yetkilileri konuyla ilgili müfettiş görevlendirdi. Yapılan incelemeler sonucunda başta Atatürk Havalimanı Taksiciler Kooperatifi'nde görevli taksiler olmak üzere İstanbul'da birçok durakta müfettişler incelemelerde bulundu. Yapılan kontrollerde TETAŞ firması tarafından ayarlanan bazı taksilerdeki taksimetrelerin mühürlerinin geçersiz olduğu ait tespit edildi. Yetkililer mühürleri geçersiz bulunan taksimetrelere el koydu. - İstanbul