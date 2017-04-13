Taksilere Kamera Takılması Kararına Tepki
Taksilere kamera takılması kararından vazgeçilmesini isteyen TŞOF Başkanı Apaydın, uygulamanın otobüs ve minibüslerde sınırlı tutulması gerektiğini belirtti.
Taksilere kamera takılması kararından vazgeçilmesini isteyen TŞOF Başkanı Apaydın, uygulamanın otobüs ve minibüslerde sınırlı tutulması gerektiğini belirtti.
Kaynak: Dunya.com
-
Bakan talimatı verdi! Çalıştıkça düşen emekli maaşı sorunu çözülüyor
-
Resmen yürürlüğe girdi! Asgari ücretlinin primi devletten
-
Trump konuştukça dolar çakılıyor! Son günlerin en düşük seviyesinde
-
Kıdem tazminatı alabilmek için 1 gün çalışmanız yeterli
-
Altın uçtu! Fiyatlar 5 ayın zirvesinde
-
Perakende devinin hisseleri satıldı!
-
İbrahim yaşam savaşı verirken, eşinin görüntüsü yürek dağladı