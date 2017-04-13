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Taksilere Kamera Takılması Kararına Tepki
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Taksilere Kamera Takılması Kararına Tepki

Taksilere kamera takılması kararından vazgeçilmesini isteyen TŞOF Başkanı Apaydın, uygulamanın otobüs ve minibüslerde sınırlı tutulması gerektiğini belirtti.

Taksilere Kamera Takılması Kararına Tepki

Taksilere kamera takılması kararından vazgeçilmesini isteyen TŞOF Başkanı Apaydın, uygulamanın otobüs ve minibüslerde sınırlı tutulması gerektiğini belirtti.

Kaynak: Dunya.com

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