Taksilerde Yeni 'İndi-bindi' Fiyatı Düzenlemesine Tepki

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin taksimetrelerde indi bindi ücretinin 8,75 lira olarak belirlenmesine tepki gösteren Tüketici Birliği Federasyonu (TBF) Genel Başkan Yardımcısı Murat Köse, "Bu belediyecilik anlayışı, tüketiciyi hiçe saymaktır" dedi.



Konuyla ilgili olarak bir yazılı açıklama yapan Tüketici Birliği Federasyonu (TBF) Genel Başkan Yardımcısı ve Tüketici Güvenliği Derneği (TGDER) Genel Başkanı Murat Köse, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin taksiler için 'indi-bindi ücreti'nin 8.75 TL. olmasına ilişkin kararı şaşkınlıkla karşılanmaktadır. Birkaç ay önce taksimetrelere yapılan zammın ardından, UKOME tarafından alınan bu yeni zam kararı kabul edilemez niteliktedir. Bozuk para sıkıntısının yaşandığı ülkemizde 8.75 TL'lik bu bedel, uygulamada 10.00 TL. olarak uygulanacaktır. Öte yandan bu yeni düzenleme, en çok kısa mesafe için taksi kullanmak zorunda kalan engelli, hamile ve yaşlı tüketicileri mağdur edecektir" dedi.



İSPARK TAKSİ DURAĞI !



Taksimetrelerde indi bindi ücretinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin uyguladığı İSPARK Taksi Duraklarının yaygınlaşmasını sağlamaya yönelik olduğunu ileri süren Köse,"Taksiler, bu parklar için giriş-çıkış ücreti olarak 2.00 TL ödemektedirler. Örneğin; 3.75 TL. açılış fiyatı ile bir km. Yolculuk sonrası ödenecek tutar, 5.85 TL dir. Bu bedelden İSPARK Taksi Durağı ücreti düşüldüğünde, taksiciye kalan tutar 3.85 TL dir. Yeni tarife ile taksiciye kalan tutarın daha fazla olması, İSPARK Taksi Durağı uygulamasının yaygınlaşması ve İBB ne daha çok para aktarılması amaçlanmaktadır. UKOME kararının yürürlüğe girmemesi gerektiğini, karar yürürlüğe girdiği takdirde konuyu yargıya taşıyacağımızı kamuoyuna duyururuz" şeklinde konuştu. - İstanbul