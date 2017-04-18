Taksiler "Antalya" Kokacak

Antalya'da kentteki taksilere Antalya logosunun kullanıldığı çıkartmalar ve oto kokuları konulacak.



Antalya Tanıtım Vakfı (ATAV) ve Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası iş birliğiyle düzenlenen projede, ilginç bir tanıtım projesi hayata geçiyor. Projede, kentin simgesi olan, Antalya ile en çok özdeşleşen, Antalya iline özgü spiral şeklinde portakal soyma tekniğinden yola çıkarak tasarlanan Antalya logosunun kullanıldığı, çıkartmalar ve oto kokuları ilk olarak kentteki taksilere konulacak. Taksilerin yanı sıra, vatandaş ve turistlere de hediye edilecek Antalya kokuları, yurt içi ve yurt dışı tanıtım çalışmalarında da kullanılacak.



Projeyle ilgili tanıtım töreni ise 20 Nisan'da 11.00'da Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası'nda düzenlenecek. - ANTALYA