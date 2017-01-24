Taksicilerden "Kısa Mesafe" Ayarlaması Tepkisi

İstanbul Taksi Durakları Derneği Başkan Yardımcısı Ahmet Yaşar Suiçmez, İstanbul'da taksilerde 8,75 lira olarak belirlenen kısa mesafe ücret uygulamasının vatandaşa da taksiciye de yaramadığını söyledi.



Suiçmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezinin (UKOME) 28 Aralık'ta aldığı kararla taksilerde indi-bindi ücretinin 8,70 lira olarak belirlendiğini, kararın da cumartesi gününden itibaren uygulanmaya başladığını kaydetti.



Yeni uygulamayla birlikte taksicilerin taksimetre muayene, ayar servislerine akın ettiğini anlatan Suiçmez, kent genelinde 5 taksimetre muayene ile 10 taksimetre ayar servisi ve yaklaşık 18 bin taksi bulunduğu bilgisini verdi.



Muayene ve ayar servislerine giden bazı taksicilerin, yaşanan yoğunluk nedeniyle sıkıntı yaşadığını ifade eden Suiçmez, kendi yaşadığı bir olayı da şöyle anlattı:



"Şehirde 18 bin taksi var. 3 gün içinde tüm taksiciler yeni tarifeye geçmek zorunda, bu nedenle ayar ve muayene servislerinin önünde uzun kuyruklar oluşuyor. Bu nedenle çoğu servis ayar ve muayene işini prosedürüne göre yapmıyor. Cumartesi günü gidip taksimetremi ayarlatıp muayeneye soktum. Daha sonra işime koyuldum. Sonra Üsküdar'dan aldığım bir müşteriyi Kadıköy'e götürdüm. Müşteri ineceği zaman para vermek için taksimetreye baktı. 'Kardeşim neden 35 lira yazıyor. Ben sürekli 12 liraya geliyorum' dedi. Ben de baktım gerçekten öyle. 'Kusura bakmayın. 12 lira verseniz olur' dedim. Sonra aracın kilometresine bakarak taksimetreyi denedim. Baktım ki gerçekten 2-3 kat fazla yazıyor. Bununla ilgili şikayetçi olacağım."



Meslektaşlarının da aynı sorunu yaşadığına şahit olduğunu anlatan Suiçmez, "İndi-bindi ücreti vatandaşa da taksiciye de yaramıyor. Peki kime yarıyor? Taksimetrecilere yarıyor." görüşünü dile getirdi.