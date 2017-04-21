Taksici "Uyuşturucu Ticareti Yapmak" Suçundan Tutuklandı

Edirne'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen taksici tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, Edirne Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şube Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği ekipleri, yılbaşı gecesi Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan üniversite öğrencisi A.M.K'nın, alkol ve uyuşturucu kullanımı sonrası rahatsızlandığının tespiti ve sevk edildiği Tekirdağ'daki hastanede yaşamını yitirmesi sonucu araştırmasını derinleştirdi.



A.M.K'nın iki arkadaşının sorgusunda, uyuşturucuyu bir taksiciden temin ettikleri belirlendi.



Ekipler, üniversite öğrencilerine uyuşturucu temin ettiği iddiasıyla taksici B.Ö'yü fiziki ve teknik takibe aldı.



Toplanan deliller sonrası dün evinde gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Şüpheli çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.