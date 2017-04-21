Taksi ile Uyuşturucu Ticareti

Edirne'de üniversite öğrencilerine uyuşturucu temin ettiği iddia edilen taksi şoförü tutuklandı.



Edinilen bilgiye göre, Edirne Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı gecesi Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan BESYO 1'inci sınıf üniversite öğrencisi A.M.K. alkol ve madde kullandığı tespit edilmesi üzerine Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesine sevk edildi. Üniversite öğrencileri A.M.K., Ş.Y. ve M.M.B'nin sorgusunda uyuşturucuyu taksicilik yapan B.Ö.'den temin ettikleri tespit edildi. B.Ö.'nün takip sonucunda üniversite öğrencilerine temin etmiş olduğu uyuşturucu maddeleri evlerine kadar servis ettiği belirlendi.



Toplanan deliller sonrası gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürülen şahıs sevk edildiği mahkemece tutuklandı. - EDİRNE