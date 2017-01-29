Devlet Tiyatrolarının duayen sanatçısı Ayşen İnci, genç bir ekiple yeniden tiyatro sahnesinde...



Devlet Tiyatrolarının duayen sanatçısı Ayşen İnci genç bir ekiple "Takma Kirpikler" adlı oyun için bir araya geldi. Oyunun yazarlığını Elçin Gürler üstlenirken yönetmen koltuğunda da yine Ayşen İnci oturuyor. İki kişilik bir kadın oyunu olan proje de genç oyuncu olarak da Nihan Tarhan bulunuyor.



"Takma Kirpikler; iki kadın sanatçı üzerinden kuşak çatışmasına ve Türkçe'nin değişimine parmak basıyor. Oyunun konusunda gelince; Osmanlı eğitimi almış ve kendini aristokrasinin bir üyesi olarak gören bir kadın sanatçı mesleğinde tüm başarılara imza atarak Türkiye'yi de onurlandırmıştır. Ancak her zaman alkışın sesinden gitmeyi seçmiş ve yılların ondan aldıklarını daha fazla pudranın altına gizlemeye çalışmıştır. Üstelik adı gibi kendi de görkemli bir kadın olan Mualla Yücesoy bu çağın gerisinde yaşayan bir karakterdir. ve 104 yaşında ölen Paşa dedesine tutkuyla bağlıdır. Oyunda Mualla'nın iç sesi olarak Paşa dedesiyle hesaplaşması da yer almaktadır. Mualla Yücesoy'un bir gün evine bir yardımcısı alması hayatını değiştirir. Çünkü evine aldığı isim Güneş Toprak'ta, genç bir oyuncudur. Aslında kendini oyuncu adayı olarak tanımlayan bu genç kız sokağın tüm görmemişliğini üzerinde bir kostüm gibi taşımaktadır. Gittiği oyunculuk görüşmeleri bir türlü iyi gitmemekte ve bir yandan ek işler yaparak ayakta kalmaya çalışmaktadır. Çocuk bakıcılığından, temizliğe gitmeye, kitapçıda çalışmaya kadar pek çok iş deneyimi olmuştur. "



Bir gün gazetede gördüğü bir ilan onun hayatını değiştirecektir. Çünkü gittiği ev duayen olarak tanımladığı Mualla Yücesoy'un evidir. Mualla ve Güneş'in ilk başta sevgi dolu ve komik başlayan ilişkisi, Güneş'in kariyerinin ışıldaması ve Mualla'nın sönmeye başlamasıyla çatışmayı doğurur. Üstelik ikisi aynı işin parçasıdırlar artık. Güneş başrol ve koskoca Mualla Yücesoy'da konuk oyuncudur. Bu başlangıç hırs uğruna bir sonun habercisi olacaktır. Mualla'nın Güneş'e benzeme, Güneş'inse Mualla gibi olma isteği komik öğeleri de yansıtacaktır. Birinin deneyimi birinin gençliği ikisinin de elde edemediği şeylerdendir. Ama insan en çok kendinde olmayanla yarıştığını hep hikayenin sonunda öğrenir değil mi?



Mazi kalbimde bir yaradır



Bahtım saçlarımdan karadır



Beni zaman zaman ağlatan



İşte bu hazin hatıradır



"Takma Kirpikler" oyunu iki farklı kuşaktan sanatçı üzerinden diller arası değişime ve değişen sosyolojik değerlere parmak basmayı hedefliyor. Osmanlı soyuna mensup bir sanatçının geçmişin o lirik dünyasında hapsedilişi ve yeni bir çağa ayak uydururken yaşadıkları da hem komik hem de geçmişe tutunan bir kadın üzerinden trajik bir kurguyla sahneye gelmektedir. Bir tarafta bir kuşak öncenin saygı kuralları… Bir tarafta hızla gelişen bir ülkenin yeni nesili gençler…



Geçmişe mi tutunmalı yoksa kendi geleceğini geçmişi yıkarak mı inşa etmeli? Ya bir orta yolda buluşabilir mi yarım asırlık bir mazi…. Nova Oyun Yapım imzalı Takma Kirpikler aralık ayında prömiyer yapmaya hazırlanırken oyunun ışık tasarımını Enver Başar, dekor tasarımını ise Burhan Yılmaz, proje koordinatörlüğünü ise İlhan Orhan gibi deneyimli isimler üstleniyor.