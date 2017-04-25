Taklidin Önüne Geçilecek, Yabancının İlgisi Artacak
Yeni Sınai Mülkiyet Kanunu'nun yabancı yatırımcıların Türkiye'ye ilgisini artırması bekleniyor.
Yeni Sınai Mülkiyet Kanunu'nun yabancı yatırımcıların Türkiye'ye ilgisini artırması bekleniyor. Kanunla birlikte Türkiye'nin taklit cenneti olmasından da kurtulacağı ifade ediliyor.
Kaynak: Dunya.com
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