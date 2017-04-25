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Taklidin Önüne Geçilecek, Yabancının İlgisi Artacak
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Taklidin Önüne Geçilecek, Yabancının İlgisi Artacak

Yeni Sınai Mülkiyet Kanunu'nun yabancı yatırımcıların Türkiye'ye ilgisini artırması bekleniyor.

Taklidin Önüne Geçilecek, Yabancının İlgisi Artacak

Yeni Sınai Mülkiyet Kanunu'nun yabancı yatırımcıların Türkiye'ye ilgisini artırması bekleniyor. Kanunla birlikte Türkiye'nin taklit cenneti olmasından da kurtulacağı ifade ediliyor.

Kaynak: Dunya.com

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