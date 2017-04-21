Takla Atan Pikaptaki 5 Kişi Yaralandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde pikabın takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.



Edinilen bilgilere göre, Şanlıurfa istikametinden Siverek yönüne ilerleyen plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen pikap, karayolunun 15'inci kilometresinde sürücünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi üzerine takla attı. Meydana gelen kazada Mehmet Ö., Sinan K., Nuri M., Mehmet Eyyüp T. ve Orhan K. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.



Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA