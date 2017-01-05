Samsun'un Bafra ilçesinde takla atan otomobilin sürücüsü ortadan kayboldu.



Kimliği henüz belirlenemeyen sürücünün kullandığı 06 BS 8824 plakalı otomobil, saat 03.30 sıralarında Hacınabi Mahallesi Veliefendi Sokak girişinde takla attı. Kazanın ardından sürücü, otomobilini kaza yerinde bırakarak olay yerinden ayrıldı. Sürücünün yaralı olup olmadığı bilinmezken, yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen ekipler kaza ile ilgili çalışma başlattı. Sürücünün irtibat telefonlarına ulaşamayan ekipler, otomobili çekiciye yüklenerek otoparka çektirdi. - SAMSUN