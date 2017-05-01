Takla Atan Otomobilden Yara Almadan Kurtuldu

Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında sürücü takla atan otomobilden yara almadan kurtuldu.

Takla Atan Otomobilden Yara Almadan Kurtuldu

Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında sürücü takla atan otomobilden yara almadan kurtuldu.

Sivas'tan Ulaş ilçesine giden Üstün Uluk yönetimindeki 58 DR 112 plakalı otomobil, Mescitli köyü kavşağında kontrolden çıktı ve refüjde sürüklenerek karşı şeride geçip takla attı.

Sürücü Uluk, kazadan yara almadan kurtuldu. Kaza nedeniyle Ulaş-Sivas karayolunda trafik akışı bir süre tek şeritten sağlandı.

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