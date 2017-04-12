Takla Atan Otomobilden Burnu Bile Kanamadan Çıktı

Bilecik'te kontrolden çıkarak takla atan otomobilin sürücüsü, kazayı burnu bile kanamadan atlattı.



Edinilen bilgiye göre, Gülümbe rampalarından Osmaneli istikametine gitmekte olan Yusuf İrineşi idaresindeki 11 BA880 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Sürücünün yara almadan atlattığı kazayla alakalı soruşturma başlatıldı. - BİLECİK